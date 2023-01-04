Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! O karar sonrası yönetim harekete geçti... Ortalık karıştı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasında yaşanan bazı pozisyonlar çok tartışılırken, en çok tepki veren ekiplerden biri de Sarı-Kırmızılılar ile liderlik yarışı içerisinde olan Fenerbahçe olmuştu. Fenerbahçe cephesi, Sivasspor maçında yaşananlara dair büyük bir tepki gösterirken TFF'ye 'VAR kayıtları açıklansın' serzenişinde bulunmuş ve gündemi sarsan açıklamalarda bulunmuştu.
Ligin 17. haftasında da bu kez Antalyaspor Fenerbahçe mücadelesinin son dakikalarında Akdeniz ekibinin bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, bu kez Galatasaray camiası ayaklanmış durumda. Milliyet'in haberine göre 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli Yusuf Günay, TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.
Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, TFF'den bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Öte yandan Sarı-Kırmızılı camiadan karşılaşmanın ardından bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Antalyaspor Kulübü de maçın ardından sosyal medya hesabında mücadele sonucunun 2-2 bittiğini gösteren imalı bir paylaşım yaparken, bu paylaşıma "ADALETİN OLDUĞU “PARALEL EVRENDE” MAÇ SONUCU!" notunu düştü.
Antalyaspor cephesinden maçında ardından bir de bildiri yayımlandı.