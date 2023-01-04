Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! O karar sonrası yönetim harekete geçti... Ortalık karıştı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasında yaşanan bazı pozisyonlar çok tartışılırken, en çok tepki veren ekiplerden biri de Sarı-Kırmızılılar ile liderlik yarışı içerisinde olan Fenerbahçe olmuştu. Fenerbahçe cephesi, Sivasspor maçında yaşananlara dair büyük bir tepki gösterirken TFF'ye 'VAR kayıtları açıklansın' serzenişinde bulunmuş ve gündemi sarsan açıklamalarda bulunmuştu.