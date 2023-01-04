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Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! O karar sonrası yönetim harekete geçti... Ortalık karıştı

04.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor Fenerbahçe maçında yaşanan bazı pozisyonların yankıları sürüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Sivasspor karşılaşmasındaki iptal pozisyonu sonrası büyük tepki veren Fenerbahçe'ye, liderlik yarışı verdiği rakibi Galatasaray'dan beklenmedik bir misilleme geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasında yaşanan bazı pozisyonlar çok tartışılırken, en çok tepki veren ekiplerden biri de Sarı-Kırmızılılar ile liderlik yarışı içerisinde olan Fenerbahçe olmuştu. Fenerbahçe cephesi, Sivasspor maçında yaşananlara dair büyük bir tepki gösterirken TFF'ye 'VAR kayıtları açıklansın' serzenişinde bulunmuş ve gündemi sarsan açıklamalarda bulunmuştu.

Ligin 17. haftasında da bu kez Antalyaspor Fenerbahçe mücadelesinin son dakikalarında Akdeniz ekibinin bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, bu kez Galatasaray camiası ayaklanmış durumda. Milliyet'in haberine göre 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli Yusuf Günay, TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.

'VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN' 

'VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN' 

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikalarında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, TFF'den bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

GALATASARAY'DAN MAÇ SONRASI PAYLAŞIM TUZ KOKTU! 

GALATASARAY'DAN MAÇ SONRASI PAYLAŞIM TUZ KOKTU! 

Öte yandan Sarı-Kırmızılı camiadan karşılaşmanın ardından bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verildi.

ANTALYASPOR'DAN GÖNDERME! 

ANTALYASPOR'DAN GÖNDERME! 

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Antalyaspor Kulübü de maçın ardından sosyal medya hesabında mücadele sonucunun 2-2 bittiğini gösteren imalı bir paylaşım yaparken, bu paylaşıma "ADALETİN OLDUĞU “PARALEL EVRENDE” MAÇ SONUCU!" notunu düştü.

"KARANLIĞIMSIZ GECE" 

"KARANLIĞIMSIZ GECE" 

Antalyaspor cephesinden maçında ardından bir de bildiri yayımlandı.

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