Antalyaspor'un yıldızı Naldo Pereira feci bir trafik kazası geçirdi! 1'i ağır 3 kişi yaralı... Eşi ve oğlu arabadan fırladı

Antalyaspor'da forma giyen Naldo Pereira, Antalya'da feci bir trafik kazası geçirdi. Kaza saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 sokak ile Toroslar Caddesi kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 1255 sokak üzerinden seyir halinde olan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi olduğu belirlenen İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı.

NALDO'NUN EŞİ VE OĞLU ARAÇTAN FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Tilatti sürücü koltuğunda sıkışırken, eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira araçtan fırladı.

Sağlık ekipleri ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Daha sonra otomobilde sıkışan Walter Tilatti de araçtan çıkarıldı. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

AMELİYATA ALINDI

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

"GÖRDÜĞÜM EN ŞİDDETLİ KAZA"

Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, "Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu" dedi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Konuyla alakalı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da geçmiş olsun mesajı yayınlandı.