Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.
POZLARI ÇOK KONUŞULDU
Hande Erçel, Dilara Fındıkoğlu imzalı göğüs dekolteli kırmızı büstiyeri ile araba içerisinde poz verdi. Erçel, paylaşımına "Eski günlerdeki gibi" notunu düştü.
BEĞENİ YAĞDI
Ünlü ismin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Erçel'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'muhteşemsin', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliğin şaka mı?', 'büyüleyici' gibi yorumlar yapıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ
Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.