MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı

Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 09:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Kırmızı göğüs dekolteli büstiyeri ile araba içerisinde peş peşe poz veren Erçel'in bu hali çok beğenildi. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Hande Erçel, Dilara Fındıkoğlu imzalı göğüs dekolteli kırmızı büstiyeri ile araba içerisinde poz verdi. Erçel, paylaşımına "Eski günlerdeki gibi" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI
Ünlü ismin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Erçel'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'muhteşemsin', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliğin şaka mı?', 'büyüleyici' gibi yorumlar yapıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ
Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
En Çok Okunan Haberler
Sahneye bir türlü çıkamadı! Konser alanını tek tek terk ettiler

Sahneye bir türlü çıkamadı! Konser alanını tek tek terk ettiler

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

'Özel'in damadı o işbirliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

'Özel'in damadı o işbirliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

G.Saray'da kaos! 'Bilerek kötü oynadılar' O isimleri bir bir açıkladı...

G.Saray'da kaos! 'Bilerek kötü oynadılar' O isimleri bir bir açıkladı...

Sahada hayatını kaybetti! Arsenal'den açıklama...

Sahada hayatını kaybetti! Arsenal'den açıklama...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.