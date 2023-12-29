Arabistan'da skandal üstüne skandal! "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" tezahüratı ve İstiklal Marşı sonrası son ses müzik açtılar

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandal üstüne skandal yaşanıyor. Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken bu olay sonrası iki takım da maça çıkmayı reddetti.



