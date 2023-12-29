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  4. Arabistan'da skandal üstüne skandal! "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" tezahüratı ve İstiklal Marşı sonrası son ses müzik açtılar

Arabistan'da skandal üstüne skandal! "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" tezahüratı ve İstiklal Marşı sonrası son ses müzik açtılar

29.12.2023 20:34 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tribünde bulunan taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaptı ve İstiklal Marşımızı okumak istedi. Stat yönetiminden bunun üzerine küstah bir hamle geldi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandal üstüne skandal yaşanıyor. Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken bu olay sonrası iki takım da maça çıkmayı reddetti.


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Öte yandan statta bulunan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar yaşananlar sonrası "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

İSTİKLAL MARŞIMIZA SAYGISIZLIK

İSTİKLAL MARŞIMIZA SAYGISIZLIK

Gazeteci Toygun Atilla'da stattan video paylaştı.

Toygun, "Bütün stat İstiklal Marşı söyledi. Araplar müzik yayınıyla marşı susturmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşımızı susturmaya çalıştılar!

Gazeteci Toygun Atilla: Bütün stat İstiklal Marşı söyledi. Araplar müzik yayınıyla marşı susturmaya çalıştı.
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fenerbahçe galatasaray süper kupa ust
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