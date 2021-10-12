Arapsaçı kavurması nasıl yapılır? MasterChef arapsaçı kavurması tarifi ve malzemeleri neler?

MaterChef'te bugün yarışmacılardan Arapsaçı kavurması yapmaları istendi. Türkiye’de en çok Ege Bölgesinde yetiştirildiği bilinen yemeğin malzemeleri de merak konusu. Peki Arapsaçı kavurması nasıl yapılır?

ARAPSAÇI KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MasterChef’te bu akşam yapılmakta olan arapsaçı kavurması tarifi araştırılıyor. Potasyum ve lif bakımından da oldukça zengin olan sevilen tariflerden arapsaçı, Ege Bölgesinde yetişmekte ve o bölgede çokça yapılmaktadır.

ARAPSAÇI MALZEMELERİ NELER? 1 demet arapsaçı 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 2 adet yumurta Bir miktar tuz Yarım çay bardağı su 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 adet kuru soğan 1 yemek kaşığı salça

ARAPSAÇI KAVURMA TARİFİ... İlk olarak iyice yıkayıp tozundan arındırdığımız bir demek arapsaçını ince ince doğrayacağız. İnce uç kısımlarının köklerine nazaran daha kalın doğranması gerekmektedir, aksi halde uçların pişerken çabuk erimektedir. Bu küçük püf noktasına dikkat ederek arapsaçını doğradıktan sonra artık pişirme kısmına geçmeliyiz.

Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağı pişirme tenceresine aldıktan sonra üzerine soğanları ekliyoruz. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Eğer soğanların daha hızlı kavrulmasını isterseniz bir miktar tuz ekleyerek kavurma bu süreyi daha da hızlandırabilirsiniz. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı da üzerine ekleyeceğiz. Yaklaşık bir dakika civarı soğan ve salçayı birlikte kavurmamız gerekiyor.