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Arapsaçı kavurması nasıl yapılır? MasterChef arapsaçı kavurması tarifi ve malzemeleri neler?

12.10.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Bölgesi'nin meşhur yöresel yemeklerinden biri olarak bilinen Arapsaçı kavurması bugün MasterChef'te yapılıyor. Isırgangiller familyasından olan arapsaçı bitkisinin Türkiye’de en çok Ege Bölgesinde yetiştirildiği bilinmekte. Yemeğin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Peki Arapsaçı kavurması nasıl yapılır? MasterChef arapsaçı kavurması tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

MaterChef'te bugün yarışmacılardan Arapsaçı kavurması yapmaları istendi. Türkiye’de en çok Ege Bölgesinde yetiştirildiği bilinen yemeğin malzemeleri de merak konusu. Peki Arapsaçı kavurması nasıl yapılır?

ARAPSAÇI KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MasterChef’te bu akşam yapılmakta olan arapsaçı kavurması tarifi araştırılıyor. Potasyum ve lif bakımından da oldukça zengin olan sevilen tariflerden arapsaçı, Ege Bölgesinde yetişmekte ve o bölgede çokça yapılmaktadır.

ARAPSAÇI MALZEMELERİ NELER?

ARAPSAÇI MALZEMELERİ NELER?
1 demet arapsaçı 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 2 adet yumurta Bir miktar tuz Yarım çay bardağı su 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 adet kuru soğan 1 yemek kaşığı salça

ARAPSAÇI KAVURMA TARİFİ...

ARAPSAÇI KAVURMA TARİFİ...
İlk olarak iyice yıkayıp tozundan arındırdığımız bir demek arapsaçını ince ince doğrayacağız. İnce uç kısımlarının köklerine nazaran daha kalın doğranması gerekmektedir, aksi halde uçların pişerken çabuk erimektedir. Bu küçük püf noktasına dikkat ederek arapsaçını doğradıktan sonra artık pişirme kısmına geçmeliyiz.
Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağı pişirme tenceresine aldıktan sonra üzerine soğanları ekliyoruz. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Eğer soğanların daha hızlı kavrulmasını isterseniz bir miktar tuz ekleyerek kavurma bu süreyi daha da hızlandırabilirsiniz. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı da üzerine ekleyeceğiz. Yaklaşık bir dakika civarı soğan ve salçayı birlikte kavurmamız gerekiyor.
Salça ve soğanların kavrulmasının ardından önceden doğramış olduğumuz arapsaçını tencereye alacağız. İyice karıştırabilmek adına önce yarısını koyup karıştırıp sonrasında geri kalanı eklemek daha pratik olacaktır. Bundan sonrasında tenceremiz kısık ateşte pişirmeye devam edecek. Üzerine yarım çay bardağı su ve 1 tatlı kaşığı pul biberi de üzerine ilave ettikten sonra yemeğimizi tekrar karıştıracağız. Sonrasında 2 adet yumurtayı da ekleyerek tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Afiyet olsun.
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