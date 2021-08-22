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Aras Bulut İynemli ile Miray Daner akraba çıktı! Takipçileri inanamadı: Meğer iki isim aslında...

22.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 senesinde Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde 'Yamaç' karakterini canlandırmış olan Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisinde 'Hilal' karakterini oynamış olan başarılı oyuncu Miray Daner'in akraba olduğu ortaya çıktı. Son dönemde performanslarıyla çokça gündeme gelen iki ismin sevenleri ikilinin akrabalık bağlantısına inanamadı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuğunda doruk bir noktaya çıkan ve son olarak Çukur dizisinde 'Yamaç' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisinin 'Hilal'i Miray Daner'in akraba olduğu bilgisi sevenlerini şaşırttı. Daner, şimdilerde yakın süreçte yayınlanacak Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde canlandırmış olduğu Deniz Yorulmazer karakteri ile konuşuluyor.

ARAS BULUT İLE MİRAY DANER AKRABA ÇIKTI!

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandırmış olan Aras Bulut İynemli ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntı takipçilerini şaşırttı.
İynemli'nin daha önce Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı 'Hilal' karakteri ile bilinen meslektaşı Miray Daner ile akraba olduğu ortaya çıktı.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Başarılarıyla gündemden düşmeyen ve sürekli konuşulan iki ünlü ismin kuzen olduğunu duyanlar inanamadı.
Aras Bulut İynemli, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteri ve başarılı performansı ile şöhrete kavuşmuştu.

OYUNCULUĞA 7 YAŞINDA BAŞLADI

OYUNCULUĞA 7 YAŞINDA BAŞLADI
22 yaşındaki Miray Daner ise oyunculuğa 7 yaşında başlamıştır. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı canlandırmış ve Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğüne de hayat vermiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Miray Daner
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