Aras Bulut İynemli ile Miray Daner akraba çıktı! Takipçileri inanamadı: Meğer iki isim aslında...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuğunda doruk bir noktaya çıkan ve son olarak Çukur dizisinde 'Yamaç' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisinin 'Hilal'i Miray Daner'in akraba olduğu bilgisi sevenlerini şaşırttı. Daner, şimdilerde yakın süreçte yayınlanacak Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde canlandırmış olduğu Deniz Yorulmazer karakteri ile konuşuluyor.

ARAS BULUT İLE MİRAY DANER AKRABA ÇIKTI!

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandırmış olan Aras Bulut İynemli ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntı takipçilerini şaşırttı.

İynemli'nin daha önce Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı 'Hilal' karakteri ile bilinen meslektaşı Miray Daner ile akraba olduğu ortaya çıktı.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Başarılarıyla gündemden düşmeyen ve sürekli konuşulan iki ünlü ismin kuzen olduğunu duyanlar inanamadı.

Aras Bulut İynemli, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteri ve başarılı performansı ile şöhrete kavuşmuştu.