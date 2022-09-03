Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Taraflı tarafsız herkesin hayranlıkla takip ettiği Arda Güler için büyük bir gurur yaşanabilir. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edebilir...

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Stefan Kuntz'un Arda Güler'i özel olarak takip ettiği bilinirken, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için her seferinde stadyuma geldiği görülmüştü. Stefan Kuntz'un planları arasında yer alan Arda Güler'in kadroya dahil edilmesi artık kesin gibi.

HENÜZ 17 YAŞINDA...

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlenmeye alınan Arda Güler, milli takım iddialarıyla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.