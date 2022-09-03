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Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

03.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Milli Takım'ı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milletler Ligi'nde oynanacak Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edecek. İlk kez milli olma şansını yakalayacak Arda için ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Taraflı tarafsız herkesin hayranlıkla takip ettiği Arda Güler için büyük bir gurur yaşanabilir. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edebilir...

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Stefan Kuntz'un Arda Güler'i özel olarak takip ettiği bilinirken, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için her seferinde stadyuma geldiği görülmüştü. Stefan Kuntz'un planları arasında yer alan Arda Güler'in kadroya dahil edilmesi artık kesin gibi.

HENÜZ 17 YAŞINDA...

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Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlenmeye alınan Arda Güler, milli takım iddialarıyla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı Arda Güler fenerbahçe ligi yaşında 10
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