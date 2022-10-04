Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı

Göle ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) verilen konteynerlerin kurulumu başladı.
Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ilçeye bağlı köylerde, 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.
Bu nedenle evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlara AFAD'ın verdiği konteynerlerin kurulumu başladı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balçeşme köyündeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde incelemelerde bulundu.
Vali Öner, Koyunlu köyünde depremden etkilenen Leyla Turan için kurulan konteyneri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açılamada, bugün yine deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.
Çalışmaların seyrini ve kurulumu yapılan konteynerleri görmek için sahada olduğunu belirten Öner, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen alanlarda konteyner kurulumlarına başladık. 73 konteyner kuracağız. Bunların yakın zamanda enerji ve su gibi ihtiyaçları da giderilecek. AFAD'ın sağladığı imkanlar ile kurulan çadır sayısı da 571'e ulaştı. 70 çadırın daha kurulumu yapılacak. İlimizin iklim şartları ağır, bu nedenle çalışmalarımızı hızlı ve titizlikle sürdürüyoruz."
- Vali Hüseyin Öner: - "Depremden etkilenen alanlarda konteyner kurulumlarına başladık. 73 konteyner kuracağız. Bunların yakın zamanda enerji ve su gibi ihtiyaçları da giderilecek"
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