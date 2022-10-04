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Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

04.10.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı.

Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B'den kaçmaya başladı.

İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü.

Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B'nin de alnında kesik oluşturdu.

Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti.

Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berk B, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ cam kumbağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
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