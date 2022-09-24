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Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

24.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Sögüt Sokak'taki bir ayakkabı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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