Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır? MasterChef arpa şehriyeli pilav tarifi ve malzemeleri...

Arpa şehriyeli pilav tarifi MasterChef sonrası izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye’de bugün dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan çeşitli pilav türleri yapılması istendi. Peki en lezzetli pilav türlerinden arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?
ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Tereyağı ile daha da lezzetli olan pilav türlerinden arpa şehriyeli pilav, MasterChef Türkiye yeni bölümü sonrası araştırılmaya başlandı. Yarışmacılardan istenen arpa şehriyeli pilav tarifi merak ediliyor.
MALZEMELERİ NELER?
2 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı su
2 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı arpa şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ...
Öncelikle pirinç ayıklanıp üzerinden 3-4 parmak geçecek kadar ılık su ve tuz konup 30 dakika ıslatılır. Ardından ıslanma sonrası pirinç nişastası ayrışana kadar yıkanır ve suyu süzülür. Yayvan bir tencereye yağ koyulur ve ısıtılır, eritilir. Arpa şehriye ilave edilerek hep aynı yöne doğru pembeleşinceye dek karıştırılır.
Sonra pirinç ilave edilerek hep aynı yöne doğru karıştırılarak pirinçlerin kırılmamasına dikkat edilerek parlak sert bir görünüm alana dek kavrulur. Bir yandan su kaynatılır.
Kaynar su pirinçlerin üzerine eklenir. Tuz eklenip bir kez karıştırılır ve kapağı kapatılır.
Ocak kısılır ve ara sıra tencere sallanarak suyunu tamamen çekinceye kadar pilav pişirilir.
Pişen pilav servis saatine dek tencerede üzeri nemli bez örtülü bir şekilde bekletilerek dinlendirilmelidir.
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