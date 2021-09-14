Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır? MasterChef arpa şehriyeli pilav tarifi ve malzemeleri...

Arpa şehriyeli pilav tarifi MasterChef sonrası izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye’de bugün dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan çeşitli pilav türleri yapılması istendi. Peki en lezzetli pilav türlerinden arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Tereyağı ile daha da lezzetli olan pilav türlerinden arpa şehriyeli pilav, MasterChef Türkiye yeni bölümü sonrası araştırılmaya başlandı. Yarışmacılardan istenen arpa şehriyeli pilav tarifi merak ediliyor.

MALZEMELERİ NELER? 2 su bardağı baldo pirinç 3 su bardağı su 2 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı arpa şehriye 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ... Öncelikle pirinç ayıklanıp üzerinden 3-4 parmak geçecek kadar ılık su ve tuz konup 30 dakika ıslatılır. Ardından ıslanma sonrası pirinç nişastası ayrışana kadar yıkanır ve suyu süzülür. Yayvan bir tencereye yağ koyulur ve ısıtılır, eritilir. Arpa şehriye ilave edilerek hep aynı yöne doğru pembeleşinceye dek karıştırılır.