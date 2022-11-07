'Artık tahmin etmek imkansız!' Jorge Jesus yine şaşırttı! Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'inde Arda Güler sürprizi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte grubunu liderlik koltuğunda tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de de liderliği bırakmadan yükselişini sürdürmek istiyor. Ligin 13. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan sarı - lacivertlilerin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu...

YİNE ROTASYON OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezon başından itibaren neredeyse her maçta yaptığı kadro rotasyonunun Sivasspor müsabakasında da gerçekleşmesi bekleniyor.

"Takım yorgunluk limitinde" sözlerini sarf eden Portekizli çalıştırıcının Kiev'e karşı oynayan birçok futbolcusunu yedek soyunduracak.

ARDA GÜLER KARARI

Öte yandan sarı - lacivertli taraftarlar, Ukrayna temsilcisi ile oynanan maçta 1 gol - 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyordu.

Jorge Jesus'un genç yıldızı yedek kulübesinde başlatarak, maçın gidişatına göre oyuna alacağı öne sürüldü.

"TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"

Takımlarının muhtemel 11'ini gören sarı - lacivertli taraftarlar, "Jorge Jesus'un çıkaracağı kadroyu tahmin etmek artık imkansız" şeklinde esprili yorumlarda bulundular.