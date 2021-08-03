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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ nasıl tanıştı? İşte Onan ile Aslantuğ'un aşk hikayesi...

03.08.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ağustos 1996'da dünyaevine giren oyuncu Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ ikilisinin mutlu evliliği 25 yıldır devam ediyor. Can Aslantuğ adında bir oğlu bulunan çiftin tanışma hikayesi dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Onan, Instagram'da eşi Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile paylaşım yapıyor. İşte Onan ile Aslantuğ'un aşk hikayesi...

Ekranların tanınan simalarından Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin tanışma hikayesi dikkat çekti. Can Aslantuğ adında bir oğlu bulunan ikili, 1996 yılında evlendi. Aslantuğ, Onan'a telefon açmış ve iş teklifinde bulunmuştu. İşte Onan ile Aslantuğ'un aşk hikayesi...

İşte Onan ile Aslantuğ'un aşk hikayesi...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 1994'te bir iş görüşmesinde tanıştı. Bir sene evvel kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'ı aradı ve ona iş teklifinde bulundu.
Onan iş teklifine olumlu yanıt verdi ve Aslantuğ ile Onan ikilisi ertesi gün buluştular.
İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifi etti. 1 Ağustos 1996'da dünyaevine giren çiftin mutlu evliliği 25 yıldır devam ediyor.
Onan ile Aslantuğ ikilisinin Can Aslantuğ adında bir oğlu bulunuyor.

Arzum Onan kimdir?

Arzum Onan kimdir?
31 Ekim 1973, Ankara doğumlu Arzum Onan 48 yaşındadır. Türk oyuncu ve eski manken olan Onan Ankara'da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu.
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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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