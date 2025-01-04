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  4. Asena sahnede oryantal şov yaptı şarkı söyledi performansı dile düştü! 'İç çamaşırı göstermek moda oldu'

Asena sahnede oryantal şov yaptı şarkı söyledi performansı dile düştü! 'İç çamaşırı göstermek moda oldu'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.01.2025 18:12
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2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakan oryantal Asena, zaman zaman etkinliklerde performans sergiliyor. Son olarak Hülya Avşar'ın sahnesine konuk olan Asena, dansıyla dile düştü. Ünlü isme eleştiri yağdı.

Türkiye'nin en iyi oryantallerinden biri olan ve uzun yıllar televizyon ve etkinliklerin aranan ismi olan Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

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Zaman zaman bazı etkinliklerde ve televizyon programlarında karşımıza çıkan Asena, geçtiğimiz günlerde yaptığı oryantal şovla gündeme gelmişti. 47 yaşındaki ünlü ismin dansı hiç beğenilmemişti.

Asena'nın dansı olay oldu! Beğenilmedi: 'Eski kıvraklığı yok..' Asena'nın dansı olay oldu! Beğenilmedi: 'Eski kıvraklığı yok..'

SAHNEYE ÇIKTI DANSI OLAY OLDU!

Günler sonra ise Asena, Hülya Avşar'ın sahnesine konuk oldu. Ünlü isim oryantal şov yaptı ve şarkı söyledi. Asena'nın performansı ise dile düştü ve beğenilmedi.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
asena
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