Asena sahnede oryantal şov yaptı şarkı söyledi performansı dile düştü! 'İç çamaşırı göstermek moda oldu'

Türkiye'nin en iyi oryantallerinden biri olan ve uzun yıllar televizyon ve etkinliklerin aranan ismi olan Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

Zaman zaman bazı etkinliklerde ve televizyon programlarında karşımıza çıkan Asena, geçtiğimiz günlerde yaptığı oryantal şovla gündeme gelmişti. 47 yaşındaki ünlü ismin dansı hiç beğenilmemişti.

SAHNEYE ÇIKTI DANSI OLAY OLDU!

Günler sonra ise Asena, Hülya Avşar'ın sahnesine konuk oldu. Ünlü isim oryantal şov yaptı ve şarkı söyledi. Asena'nın performansı ise dile düştü ve beğenilmedi.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...