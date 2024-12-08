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  4. Oryantal şov yaptı beğenilmedi! Asena dansıyla olay oldu yorum yağdı! 'Eski kıvraklığı yok...'

Oryantal şov yaptı beğenilmedi! Asena dansıyla olay oldu yorum yağdı! 'Eski kıvraklığı yok...'

08.12.2024 17:46
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 17:46
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Türkiye'nin en iyi oryantallerinden biri olan ve uzun yıllar televizyon ve etkinliklerin aranan ismi olan Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı. Ünlü isim uzun bir aradan sonra bir etkinlikte oryantal şov yaptı. Asena dansıyla olay oldu. Birçok kişi beğenmedi...

Bir döneme sadece dansıyla değil özel hayatıyla da damga vuran Asena, 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Yıllar önce İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak unutulma hakkını kullanmak isteyen Asena, "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" sözleriyle gündem olmuştu.

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Aramızda Kalmasın programına geçtiğimiz günlerde konuk olaan Asena, itirafıyla da haberlere konu olmuştu. 'Ben kendim bir şey uydurdum. O da iş yaptı. Her zaman alkışlandım. Güzel karşılandım. Dans deyince türleri, tavırları var. Ben o sert taraftaydım. Maskülendim. Ben çocuktum benim dansım annemdi'' ifadelerini kullanmıştı!

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Evlenip yurt dışına yerleşmişti! Asena içini döktü! 'Maskülendim...' Evlenip yurt dışına yerleşmişti! Asena içini döktü! 'Maskülendim...'

DANSI OLAY OLDU! ELEŞTİRİ YAĞDI...

Ünlü oryantal yıllarca televizyon ekranlarında ve etkinliklerde kıvrak dansıyla herkesi yıllarca büyülemeyi başarmıştı. Dansa uzun bir ara veren 47 yaşındaki ünlü isim İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte dansıyla ortaya çıktı.

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Asena'nın performansı ise gündem oldu. Birçok kullanıcı dansını beğenmedi ve kıvraklığını kaybettiğini söyledi. Sosyal medyada yorum yağdı...

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Anahtar Kelimeler:
Dans asena
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