Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama yarışmacıların önüne geçti! "Her an göğüsleri fırlayacak gibi"

İngiliz TV sunucusu Maya Jama son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü isim bu defa programın son bölümüne damga vurdu.





29 yaşındaki Maya Jama, her iki tarafında büyük kesikler bulunan kahverengi elbisesiyle geceye damga vurdu.

Ünlü ismin derin dekolteli elbisesiyle karnının, belinin, sırtının ve kalçalarının büyük kısmının açıkta kaldığı görüldü.

Maya'nın yere kadar uzanan ters üçgen şeklindeki elbisesini görenler 'Her an göğüsleri fırlayacak gibi', 'Göğüsleri açılacak sandım' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü sunucu kombinini altın rengi takıları ile tamamladı ve saçını da topuz yapmayı tercih etti.