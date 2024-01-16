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  4. Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama yarışmacıların önüne geçti! "Her an göğüsleri fırlayacak gibi"

Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama yarışmacıların önüne geçti! "Her an göğüsleri fırlayacak gibi"

16.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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2022'de Love Island'ın yeni sunucusu olarak duyurulan Maya Jama sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü sunucu son olarak yarışmadaki tarzıyla gündem oldu. Programa göğüs dekoltesiyle damga vuran Maya Jama'nın cesur seçimine yorum yağdı.

İngiliz TV sunucusu Maya Jama son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan ünlü isim bu defa programın son bölümüne damga vurdu.

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29 yaşındaki Maya Jama, her iki tarafında büyük kesikler bulunan kahverengi elbisesiyle geceye damga vurdu.
Ünlü ismin derin dekolteli elbisesiyle karnının, belinin, sırtının ve kalçalarının büyük kısmının açıkta kaldığı görüldü.
Maya'nın yere kadar uzanan ters üçgen şeklindeki elbisesini görenler 'Her an göğüsleri fırlayacak gibi', 'Göğüsleri açılacak sandım' gibi yorumlar yaptılar.
Ünlü sunucu kombinini altın rengi takıları ile tamamladı ve saçını da topuz yapmayı tercih etti.
Love Island All Stars, seçilmiş bir grup eski adalının mükemmel eşlerini bulmak amacıyla villaya geri dönmesini konu alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Maya Jama aşk adası sosyal medya
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