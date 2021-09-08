Aşk Tesadüfleri Sever nerede çekildi? Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir?

Yapım yılı 2010 olan Aşk Tesadüfleri Sever, bir aşk filmidir. Nuran Evren tarafından kaleme alınan Aşk Tesadüfleri Sever filmi seyirciler tarafından yıllardır ilgi ile izleniyor. Filmde çocukluk ve gençlik yılları boyunca yolları kesişen Özgür ve Deniz'in aşk hikayesi işleniyor. İşte merak edilenler...