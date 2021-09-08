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Aşk Tesadüfleri Sever nerede çekildi? Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir?

08.09.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini, Oğuz Peri'nin yapımcılığını üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever filmi 4 Şubat 2011'de vizyona girdi. Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrollerini popüler oyuncular Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin paylaşıyor. İşte merak edilenler...

Yapım yılı 2010 olan Aşk Tesadüfleri Sever, bir aşk filmidir. Nuran Evren tarafından kaleme alınan Aşk Tesadüfleri Sever filmi seyirciler tarafından yıllardır ilgi ile izleniyor. Filmde çocukluk ve gençlik yılları boyunca yolları kesişen Özgür ve Deniz'in aşk hikayesi işleniyor. İşte merak edilenler...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Filmin çekimlerinin bir kısmı ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapıldı.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özgür ve Deniz'in yolları çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara'da kesişir.
2010'da İstanbul'da tanışan ikili birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU
* Mehmet Günsür * Belçim Bilgin * Altan Erkekli * Yiğit Özşener * Ayda Aksel
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Günsür
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