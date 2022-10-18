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Aslında korumuyorsunuz daha çok bozulmasına neden oluyorsunuz

18.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korumayı düşündüğümüzde, buzdolabını düşünürüz. Ancak, tüm yiyecekler buzdolabı için değildir. Bazıları sadece raflar içindir. Bu yazımızda bunların hangi besinler olduğunu inceleyeceğiz. Bazı yiyeceklerinizi saklama şekliniz konusunda büyük olasılıkla yanıldığınızı öğrenince şaşıracaksınız.

Aldığımız her şey buzdolabına koymak bir alışkanlık oldu. Ancak dışarıdan satın alınan sebze ve meyvelerin çoğunun yeri aslında buzdolabı değildir.

BUZDOLABINA AİT OLMAYAN YİYECEKLER

DOMATES

DOMATES
Oldukça ironik, değil mi? Ama gerçek bu. Domates buzdolabında saklanmaz. Sadece lezzetini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda molekülleri parçalayacak ve grenli bırakacaktır. Domatesler en iyi taze yenir. Olgun domatesler bir kâse suya batırılarak muhafaza edilebilir. Ayrıca domatesler harmanlanıp, tazeliğini gizlemek için hava almayan bir kaba konabilir ve daha sonra sos yapımında kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.

MUZ

MUZ
Soğutulduğunda, kabuklar sadece kahverengileşmekle kalmaz, olgunlaşma sürecini de yavaşlatır, tatlarını değiştirir ve kabuğun içindeki doku ıslanır.

KAYISI

KAYISI
Şimdiye kadar bilmeniz gerektiği gibi, tüm meyveler buzdolabı dostu değildir. Kayısı da diğer çekirdekli meyveler gibi oda sıcaklığında daha çabuk olgunlaşır. Ancak olgunlaştıktan sonra buzdolabında daha uzun süre saklanabilirler. Dahası, buzdolabında lezzetlerini ve dokularını kaybedebilirler. Tercihen mutfak tezgahında, yemek masasında, meyve sepetinde, kilerde veya kuru ve havadar bir yerde muhafaza edilmelidir.

SARIMSAK

SARIMSAK
Sarımsak, soğan gibi buzdolabında saklanmamalıdır. Kuru tutulmaları ve oda sıcaklığındaki havaya maruz kalmaları gerekir. Buzdolabı onların doğru lezzetlerini kaybetmelerine ve korkunç bir kokuya sahip olmalarına neden olacaktır.

BAL

BAL
Bir koruyucuyu korumanın amacı nedir? Bal, rafta sonsuza kadar sorunsuz kalabilir. Buzdolabında saklandığında kristalleşir ve neredeyse yenmez hale gelir. Balın güzel dokusunun tadını çıkarmak için doğru şekilde saklanmalı ve buzdolabından uzak tutulmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı düğü sebze ve meyve
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