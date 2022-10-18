Aslında korumuyorsunuz daha çok bozulmasına neden oluyorsunuz

Aldığımız her şey buzdolabına koymak bir alışkanlık oldu. Ancak dışarıdan satın alınan sebze ve meyvelerin çoğunun yeri aslında buzdolabı değildir.

BUZDOLABINA AİT OLMAYAN YİYECEKLER

DOMATES Oldukça ironik, değil mi? Ama gerçek bu. Domates buzdolabında saklanmaz. Sadece lezzetini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda molekülleri parçalayacak ve grenli bırakacaktır. Domatesler en iyi taze yenir. Olgun domatesler bir kâse suya batırılarak muhafaza edilebilir. Ayrıca domatesler harmanlanıp, tazeliğini gizlemek için hava almayan bir kaba konabilir ve daha sonra sos yapımında kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.

MUZ Soğutulduğunda, kabuklar sadece kahverengileşmekle kalmaz, olgunlaşma sürecini de yavaşlatır, tatlarını değiştirir ve kabuğun içindeki doku ıslanır.

KAYISI Şimdiye kadar bilmeniz gerektiği gibi, tüm meyveler buzdolabı dostu değildir. Kayısı da diğer çekirdekli meyveler gibi oda sıcaklığında daha çabuk olgunlaşır. Ancak olgunlaştıktan sonra buzdolabında daha uzun süre saklanabilirler. Dahası, buzdolabında lezzetlerini ve dokularını kaybedebilirler. Tercihen mutfak tezgahında, yemek masasında, meyve sepetinde, kilerde veya kuru ve havadar bir yerde muhafaza edilmelidir.

SARIMSAK Sarımsak, soğan gibi buzdolabında saklanmamalıdır. Kuru tutulmaları ve oda sıcaklığındaki havaya maruz kalmaları gerekir. Buzdolabı onların doğru lezzetlerini kaybetmelerine ve korkunç bir kokuya sahip olmalarına neden olacaktır.