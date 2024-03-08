Astrologlar üstüne basa basa uyardı! Nur Viral'e konuk olan Mine Ölmez saat bile verdi! 'Cumartesi ve Pazar günü...'

Son günlerde asrologlar 'hafta sonuna dikkat' uyarıları yapmaya başladı. Nuray Sayarı ve Dinçer Güner'nin ardından ünlü astrolog Mine Ölmez'den de bir uyarı geldi.



ÜNLÜ ASTROLOG SAAT VERDİ

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan ünlü astrolog Mine Ölmez 'Cumartesi ve Pazar gününe dikkat' dedi ve saat bile verdi.

SAAT VERDİ Mine Ölmez; '9 Mart Cumartesi çok sert bir gün. Aman fevri olmayın. 10 Mart Pazar saat öğlen 12.00'de Balık burcunda güzel ve duygu folu bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Ruhumuzun sesi yükseliyor.

Aklımızdaki karmaşaya hakim olamıyorsak belki de endişelenmeyi bırakıp sadece inançla akışta kalmamız gerekiyor.

13 Mart mesela. Çok güzel enerjisi olan bir gün ama bu enerjiyi herkes yakalayamayabilir.' dedi.