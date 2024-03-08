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  4. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir aşk yuvasını buldu! Balayı sonrası lüks villa tuttular

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir aşk yuvasını buldu! Balayı sonrası lüks villa tuttular

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 11:19
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Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile evlenmesi magazin gündeminde büyük ses getirdi. Dubai'de evlenen çift balayı yerine İstanbul'da lüks otele gelmiş. Ev arayışında oldukları söylenen ünlü çift aşk yuvalarını buldu.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir aşk yuvasını buldu! Balayı sonrası lüks villa tuttular

Bir süredir birlikte oldukları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti Dubai'de sessiz sedasız evlendi. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çok hızlı alınan evlilik kararı sebebiyle Türkiye'de yaşayacakları bir ev hazırlayamayan çiftin şu sıralar lüks bir otelde konakladığı ortaya çıkmıştı.

BALAYI SONRASI...

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ikili önceki gün Acarkent’te kendilerine uygun süper lüks bir villa kiraladı ve yakın zamanda yeni yuvalarına taşınacaklar.

ebru gündeş

"HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, nikâhlarının kıyılmasından sonra arkadaşlarıyla birlikte üstü açık otomobille şehir turu atmıştı. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.

ebru gündeş

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Ebru Gündeş Murat Özdemir turu
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