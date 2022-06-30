Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Akdeniz ekibi, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda dayanıklılık testinden geçti.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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