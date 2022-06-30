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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

30.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Akdeniz ekibi, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda dayanıklılık testinden geçti.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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