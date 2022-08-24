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Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

24.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Üniversitemizin verimli arazilerini tarım ve hayvancılıkla değerlendirerek ülke kalkınmasına fayda sağlıyoruz"

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki tarım arazilerde ekilen buğday, yulaf ve tritikalenin hasadına başlandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite, Türkiye'nin verimli tarım arazilerini değerlendirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve öğrencilerin, teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimi de görmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 800 dekarda buğday, 600 dekarda yulaf ve 600 dekarda tritikale olmak üzere toplam 4 bin dekarda tarımsal üretim yapılıyor.

Tarım alanlarında gerçekleştirilen bu faaliyetlerle, hem Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinde mesleki uygulama yöntemlerini tatbik etmelerine hem de akademisyenlere, bölge tarımında kaliteyi ve verimi artırılabilmek amacıyla bilimsel çalışmalarını arazide deneyimleme ve araştırma imkanı sağlanıyor.

- "Üretimi gelecek yıl daha da artırmayı planlıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarının üniversite için katma değer oluşturmanın yanında ilgili alanlardaki öğrenciler için de uygulama olanağı sunduğunu belirtti.

Üniversitenin bu tarz çalışmalarla topluma katkı misyonunu yerine getirdiğini aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin verimli arazilerini tarım ve hayvancılıkla değerlendirerek ülke kalkınmasına fayda sağlıyoruz. Tarımsal üretimle elde edilen ürünleri üniversitemiz bünyesindeki çiftliklerde yer alan hayvanlarımız için yem olarak kullanıyoruz. Modern tekniklerle ekilen ve hasat edilen arazilerimizde en yüksek verimi almak için bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. Toplam 4 bin dekar alanda yaptığımız tarımsal üretimi gelecek yıl daha da artırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin bilimsel yöntemleri ve tecrübesi bölge üreticisine de yol gösterici oluyor."

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

- Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Üniversitemizin verimli arazilerini tarım ve hayvancılıkla değerlendirerek ülke kalkınmasına fayda sağlıyoruz"

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

Atatürk Üniversitesinin 4 bin dekarlık tarım arazilerinde hasat heyecanı

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Erzurum tarım hasat

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