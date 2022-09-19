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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

19.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen tören, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çelenk sunumuyla başladı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ziyaretlerin, Atatürk'ün vefatının 4,5 ay öncesine kadar ara verilmeksizin sürdüğünü aktaran Karahan, yöre halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma imkanı bulmasının, bu gezilere ayrı değer kattığını ifade etti.

Karahan, bu ziyaretlerden birinin 19 Eylül 1924'te Ordu'ya yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Atatürk bugün Altınordu hükümet konağı olarak kullanılan tarihi binayı ziyaret etmiş ve o günkü konuşmasında 'Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etme hakkına maliktir.' demek suretiyle Ordu halkımızı övmüş ve onurlandırmıştır. Binbir emekle kurulan Cumhuriyet'imizin lideriyle görüşmek ve bir arada bulunmak, şehrimiz için de bir onur vesilesi olmuştur."

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünü, cumhuriyet şuuruyla gelecek bin yıllara taşımaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünü, cumhuriyet şuuruyla gelecek bin yıllara taşımaya kararlıyız. Bunun yapmak için de akıl akıla vereceğiz. Omuz omuza dayanışacağız." dedi.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ile protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

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