Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen törende halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Erol Karaömeroğlu'na teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Karaömeroğlu, öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Karaömeroğlu'nun Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla son buldu.

Törene CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.