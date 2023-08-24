SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Avrupa'da 4'te 3! Yıllar sonra gelen müjde... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Avrupa'da 4'te 3! Yıllar sonra gelen müjde... İşte UEFA ülke puanında son durum!

24.08.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da bu sezon Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile mücadele eden Türkiye play off turu rövanş mücadelelerinde galibiyet ararken oynanan ilk maçların ardından ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Bu sezon 4 takımımız Avrupa kupalarında mücadele ederken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor.

Temsilcilerimiz gruplara kalabilmek adına mücadelelerini sürdürürken, Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Play-off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Twente'yi 5-1, Beşiktaş ise Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise Genk karşısında uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol sonucu 2-1 mağlup olurken, Türk ekipleri haftayı 4'te 3 ile kapatmış oldu.

YILLAR SONRA MÜJDELİ HABER

okmokm

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonla alakalı Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılım sayılarıyla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini duyurdu.

ALINAN SONUÇLARIN ARDINDAN OLUŞAN ÜLKE PUANI SIRALAMASI İSE ŞÖYLE:

22) İSVEÇ

22) İSVEÇ

PUAN: 21.125

21) POLONYA

21) POLONYA

PUAN: 22.000

20) HIRVATİSTAN

20) HIRVATİSTAN

PUAN: 22.150

19) YUNANİSTAN

19) YUNANİSTAN

PUAN: 22.325

18) ÇEKYA

18) ÇEKYA

PUAN: 24.050

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Avrupa son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray ülke puanı Devler Ligi takım sezon sıralaması maçın iyet ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.