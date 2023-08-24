Avrupa'da 4'te 3! Yıllar sonra gelen müjde... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Bu sezon 4 takımımız Avrupa kupalarında mücadele ederken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor.

Temsilcilerimiz gruplara kalabilmek adına mücadelelerini sürdürürken, Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Play-off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Twente'yi 5-1, Beşiktaş ise Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise Genk karşısında uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol sonucu 2-1 mağlup olurken, Türk ekipleri haftayı 4'te 3 ile kapatmış oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonla alakalı Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılım sayılarıyla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini duyurdu.

ALINAN SONUÇLARIN ARDINDAN OLUŞAN ÜLKE PUANI SIRALAMASI İSE ŞÖYLE: