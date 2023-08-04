Avrupa'da dört dörtlük hafta! Ülke puanımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un galibiyetleri sonrası uçuşa geçti... İşte son durum!

Bu sezon 4 takımımız Avrupa kupalarında mücadele ederken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi ön elemelerinde boy gösterdi.

4 takımımız da 3. ön eleme turuna adını yazdırmayı başarırken, 2. turda oynanan ikinci maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları belli oldu.

DÖRT DÖRTLÜK HAFTA

Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenmesinin yanı sıra Fenerbahçe'nin Zimbru'yu ikinci maçta 4-0'la geçmesine ek olarak Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor ise Cluj'u sahasında 2-1 yenince ülkemizi temsil eden 4 takımımız da kayıpsız şekilde galibiyetle adlarını üst turlara yazdırdı.

YENİ SEZONDA 2 TAKIM

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off

• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme

• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme

• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum: