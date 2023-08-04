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  4. Avrupa'da dört dörtlük hafta! Ülke puanımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un galibiyetleri sonrası uçuşa geçti... İşte son durum!

Avrupa'da dört dörtlük hafta! Ülke puanımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un galibiyetleri sonrası uçuşa geçti... İşte son durum!

04.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da bu sezon Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile mücadele eden Türkiye bu hafta oynanan rövanş mücadelelerinde alınan 4 galibiyetle ülke puanında yerini sağlamlaştırdı. İşte detaylar...

Bu sezon 4 takımımız Avrupa kupalarında mücadele ederken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi ön elemelerinde boy gösterdi.

4 takımımız da 3. ön eleme turuna adını yazdırmayı başarırken, 2. turda oynanan ikinci maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları belli oldu.

DÖRT DÖRTLÜK HAFTA

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Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenmesinin yanı sıra Fenerbahçe'nin Zimbru'yu ikinci maçta 4-0'la geçmesine ek olarak Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yendi. Adana Demirspor ise Cluj'u sahasında 2-1 yenince ülkemizi temsil eden 4 takımımız da kayıpsız şekilde galibiyetle adlarını üst turlara yazdırdı.

YENİ SEZONDA 2 TAKIM

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Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

22) POLONYA

22) POLONYA

PUAN: 20.000

21) İSVEÇ

21) İSVEÇ

PUAN: 20.375

20) YUNANİSTAN

20) YUNANİSTAN

PUAN: 20.625

19) HIRVATİSTAN

19) HIRVATİSTAN

PUAN: 20.650

18) ÇEKYA

18) ÇEKYA

PUAN: 22.675

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