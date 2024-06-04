Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan Kabak'tan kötü haber! Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'da can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

Mücadelenin 39'ncu dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, gözyaşlarına da hakim olamadı.

İTALYANLAR ALKIŞLADI

Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu. Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

