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  4. Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan Kabak'tan kötü haber! Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etti

Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan Kabak'tan kötü haber! Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.06.2024 23:02
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlık mücadelesinde İtalya ile karşılaşan A Milli Takımımızda Ozan Kabak mücadelenin 39'ncu dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'da can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

Mücadelenin 39'ncu dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, gözyaşlarına da hakim olamadı.

İTALYANLAR ALKIŞLADI

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Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu. Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

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Ozan Kabak Merih Demiral Sakatlık son dakika avrupa şampiyonası milli takım
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