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  4. Aybüke Pusat Dubai'ye tatile gitti! "Burası 28 derece" diyerek paylaştığı pozlarına yorum yağdı

Aybüke Pusat Dubai'ye tatile gitti! "Burası 28 derece" diyerek paylaştığı pozlarına yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.02.2024 10:14 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncu bu defa son paylaşımıyla gündem oldu. Dubai'ye tatile giden Pusat orada çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pusat, Medcezir, Beş Kardeş, Familya, Teşkilat, Şahin Tepesi, Alef, Sıfırıncı Gün, Söz, Hayaller ve Hayatlar gibi birçok dizide rol aldı.

Youtube

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Oyuncu Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Oyuncu son olarak Dubai'ye tatile gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Siyah bir bikini giyen oyuncu pozlarını "Burası yirmisekiz derece" notuyla paylaştı. Hayranları tarafından paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncuya "Çok güzelsin", "Fiziğin çok güzel", "Tatil günlerimi özledim", "Çok beğeniyorum sizi" gibi yorumlar yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Oyuncu
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