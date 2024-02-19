Aybüke Pusat Dubai'ye tatile gitti! "Burası 28 derece" diyerek paylaştığı pozlarına yorum yağdı

Pusat, Medcezir, Beş Kardeş, Familya, Teşkilat, Şahin Tepesi, Alef, Sıfırıncı Gün, Söz, Hayaller ve Hayatlar gibi birçok dizide rol aldı.
Oyuncu Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme geliyor.
Oyuncu son olarak Dubai'ye tatile gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Siyah bir bikini giyen oyuncu pozlarını "Burası yirmisekiz derece" notuyla paylaştı. Hayranları tarafından paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
Oyuncuya "Çok güzelsin", "Fiziğin çok güzel", "Tatil günlerimi özledim", "Çok beğeniyorum sizi" gibi yorumlar yapıldı.