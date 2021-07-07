Aydın'da 1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Lavanta Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediyesince Akköy Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenen festivalin açılışının ardından vatandaşlar lavanta bahçelerini gezdi.

Burada amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da birbirinden güzel kareleri objektiflerine yansıttı. Festival için özel kıyafetler giyen misafirlerin lavanta bahçelerini ziyareti renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilere, Türkiye'de tarımla turizmin iç içe geçtiği yeni bir olgunun ortaya çıktığını belirterek bu anlamda festivali yaptıklarını söyledi.

Atabay, "Bunun için bölgemiz çok avantajlı, elimizdeki imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Biz biraz da bu işe bunun için girdik. Bu seviyeye gelmesi için sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Dönem dönem ilçemizde konaklayan yabancı turistleri bir şekilde buraya naklederek, bunu bizzat içerisinde tadarak, görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini çok istiyoruz." diye konuştu.

Gamze Güner ise tatil için ilçede bulunduklarını, festivalde güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

Aleyna İlce de lavantaların çok güzel koktuğunu dile getirerek, "Fotoğraf çektirecek çok güzel alanlar oluşturulmuş. Çok keyifli vakit geçirdik. Her şey güzel olmuş." dedi.