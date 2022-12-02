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Aylar sonra geri döndü! Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci...

02.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Son olarak hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, bugün yaptığı antrenman ile sezonun geri kalanı için hazırlıklarına devam etti. Rennes ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Luan Peres de takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerİ'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

FENERBAHÇE ANTRENMANI

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan son olarak 15 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Rennes maçında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Luan Peres de takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 3 Aralık cumartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.

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