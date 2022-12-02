Aylar sonra geri döndü! Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerİ'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü.
İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan son olarak 15 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan Rennes maçında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Luan Peres de takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, 3 Aralık cumartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.