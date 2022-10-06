Ayrılmaz ikili yine mi buluşuyor? Emre Belözoğlu ve Arda Turan aynı takımda...

Emre Belözoğlu rüzgarı devam ediyor. Aldığı sonuçlarla sık sık gündem olan tecrübeli çalıştırıcı için Milli Takım iddiaları ortaya atılmaya başladı. Başakşehir'i bambaşka bir takım haline getiren Belözoğlu'nun devre arasında ayrılacağı ifade edildi.

HOCA EMRE BELÖZOĞLU, YARDIMCI ARDA TURAN

Futbol spikeri Ertem Şener, "Emre Belözoğlu, Milli Takım teknik direktörü olacak ve Arda Turan onun yardımcısı olacak." ifadelerini kullandı. Aldığı bilgiyi aktardığını söyleyen Şener'in bu sözlerinden sonra sosyal medya adeta yıkıldı.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARI İSTEMİYOR

Başakşehir'de yaşadığı çıkışın ardından Milli Takım iddiası ortaya atılan Emre Belözoğlu için Başakşehir taraftarları mutsuz durumda. Bu sezon şampiyon olacaklarını düşünen taraftarlar Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor.