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  4. Ayrılmaz ikili yine mi buluşuyor? Emre Belözoğlu ve Arda Turan aynı takımda...

Ayrılmaz ikili yine mi buluşuyor? Emre Belözoğlu ve Arda Turan aynı takımda...

06.10.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'in başında yaşadığı çıkışla kendinden söz ettiren Emre Belözoğlu, takımını namağlup şekilde götürüyor. Hem ligde hem de Avrupa'da alınan sonuçlarla birlikte dikkatleri üzerine çeken Emre Belözoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli Takımda Stefan Kuntz'un ayrılığı gündeme gelirken, bu koltuğa Emre Belözoğlu'nun oturacağı ifade edildi. Yardımcısının ise Galatasaray'da futbolu bırakan Arda Turan'ın olacağı iddia edildi.

Emre Belözoğlu rüzgarı devam ediyor. Aldığı sonuçlarla sık sık gündem olan tecrübeli çalıştırıcı için Milli Takım iddiaları ortaya atılmaya başladı. Başakşehir'i bambaşka bir takım haline getiren Belözoğlu'nun devre arasında ayrılacağı ifade edildi.

HOCA EMRE BELÖZOĞLU, YARDIMCI ARDA TURAN

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Futbol spikeri Ertem Şener, "Emre Belözoğlu, Milli Takım teknik direktörü olacak ve Arda Turan onun yardımcısı olacak." ifadelerini kullandı. Aldığı bilgiyi aktardığını söyleyen Şener'in bu sözlerinden sonra sosyal medya adeta yıkıldı.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARI İSTEMİYOR

Başakşehir'de yaşadığı çıkışın ardından Milli Takım iddiası ortaya atılan Emre Belözoğlu için Başakşehir taraftarları mutsuz durumda. Bu sezon şampiyon olacaklarını düşünen taraftarlar Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

ARDA TURAN FOTOĞRAFLARI

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