Survivor'un bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalinde gerçekleştirilen SMS oylamasında Poyraz'ın gerisinde gelen Aleyna Kalaycıoğlu, finalist olma fırsatını kaybetti. Geriye kalan tek kadın yarışmacı olan Ayşe Yüksel'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel'in boyu kaç? İşte ayrıntılar...

Ayşe Yılmaz kimdir?

Fenomen yarışma Survivor'da yarı finale çıkmaya hak kazanan Ayşe Yılmaz, sene içinde sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başardı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000'de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi 2. sınıf öğrencisidir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı, 7. sınıfta haltere başlamış ve Türkiye 3'lüğü vardır.

Daha sonra ise voleybola geçiş yaptı. Mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini belirtti.

Öte yandan lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını ekliyor. Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadı ve yüzme dersi alıyor. Aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütüyor. Boyu 1.64 cm, kilosu şuan net olarak bilinmemektedir.