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Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel'in boyu kaç?

25.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Aylardır Dominik adasında ter döken yarışmacılardan Ayşe Yüksel, yarı finale kalan isimlerden oldu. Finalist olmak için yarışan Ayşe Yüksel'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel'in boyu kaç? Detaylar haberimizde...

Survivor'un bu akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalinde gerçekleştirilen SMS oylamasında Poyraz'ın gerisinde gelen Aleyna Kalaycıoğlu, finalist olma fırsatını kaybetti. Geriye kalan tek kadın yarışmacı olan Ayşe Yüksel'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel'in boyu kaç? İşte ayrıntılar...

Ayşe Yılmaz kimdir?

Fenomen yarışma Survivor'da yarı finale çıkmaya hak kazanan Ayşe Yılmaz, sene içinde sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başardı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000'de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi 2. sınıf öğrencisidir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı, 7. sınıfta haltere başlamış ve Türkiye 3'lüğü vardır.
Daha sonra ise voleybola geçiş yaptı. Mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini belirtti.
Öte yandan lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını ekliyor. Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadı ve yüzme dersi alıyor. Aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütüyor. Boyu 1.64 cm, kilosu şuan net olarak bilinmemektedir.
Aylardır Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Yüksel, yarı final SMS oylamaları sonucu Poyraz'ın gerisinde kalarak şampiyonluk hayallerine veda etti.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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