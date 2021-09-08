Aytaç Kara'nın vedası direkten döndü

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara konusunda transferin son günlerinde flaş gelişmeler yaşanmıştı. Oyuncunun ayrılığı gündeme gelirken, karar verildi.

Altay ve Yeni Malatyaspor'dan teklifler alan Aytaç Kara, forma giyebilmek için teklifleri değerlendirmeye aldı ancak Fatih Terim oyuncunun kalmasını istedi. 28 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'da devam etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez giyen Aytaç Kara, Süper Lig'de ise forma şansı bulamamıştı.

(SPORX)