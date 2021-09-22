Ayva kalyesi nasıl yapılır? Ayva kalyesi malzemeleri neler?

Osmanlı mutfağından günümüze kalan nefis lezzetlerden biri olan ayva kalyesi, oldukça pratik hazırlanabilen yiyecekler arasında yer alıyor. Ayva kalyesini sıcak servis etmeniz önerilir. İşte ayva kalyesi tarifi...
AYVA KALYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
* 500 gr kuzu kıyma
* 4 su bardağı ılık su
* 100 gr tereyağı
* 1 çay kaşığı tuz
* 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
* 3 orta boy ayva
AYVA KALYE NASIL YAPILIR?
Kıymayı tencereye alın. Orta ateşte bıraktığı suyu çekene kadar kavurmayı sürdürün. Sonrasında tuz ilave edip karıştırın. Ilık su ile üzün pekmezini karıştırın. Eti ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Ayvaların kabuğunu soyun ve ayvaları sekiz dilime ayırın. Tereyağını tavada eritin, ayva dilimlerini ekleyin ve hafifçe kızartın. Sonrasında ayva dilimlerini yağıyla beraber ete ekleyin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun...
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