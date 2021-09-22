Ayva kalyesi nasıl yapılır? Ayva kalyesi malzemeleri neler?

AYVA KALYE NASIL YAPILIR?

Kıymayı tencereye alın. Orta ateşte bıraktığı suyu çekene kadar kavurmayı sürdürün. Sonrasında tuz ilave edip karıştırın. Ilık su ile üzün pekmezini karıştırın. Eti ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Ayvaların kabuğunu soyun ve ayvaları sekiz dilime ayırın. Tereyağını tavada eritin, ayva dilimlerini ekleyin ve hafifçe kızartın. Sonrasında ayva dilimlerini yağıyla beraber ete ekleyin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun...