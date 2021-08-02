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Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

02.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ve gece saatlerinde ülkeye giriş yapan ekip, Ordu'ya ulaştı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı.

220 personelin bulunduğu araç konvoyuna Ordulu vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgelerine uğurlandı.

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı
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Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu Azerbaycan

Ordu Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:18
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
19:51
Yatsı
21:28

Ordu Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Boztepe Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hızır Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Kaymak Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Kanaat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Telcioğlu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Yasemin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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