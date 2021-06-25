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Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

25.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusu tümörü ameliyatı, Trabzon'da başarıyla gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yemek borusu tümörü teşhisi konulan Mahmood Fakhrı (45), bir süre önce hastaneye müracaat etti.

Fakhrı, burada da yapılan tetkiklerin ardından KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş yönetiminde, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Dr. Alaattin Buran'ın da yer aldığı ekip tarafından ameliyat edildi.

Ekip, yaklaşık 5 saat süren ve "A grubu" olarak tabir edilen yemek borusu tümörü ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

İki çocuk babası hastanın tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tekinbaş, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini aldıktan sonra Trabzon, bölge ve ülke açısından çok önemli kazanımlara vesile olabilecek adımlar atmaya başladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda önceki gün Irak'tan gelen hastaya başarılı şekilde yemek borusu tümörü operasyonu yaptıklarını belirten Tekinbaş, "Hastamızın operasyon sonrası takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve gayet sağlıklı şekilde takiplerini devam ettiriyoruz. Hastamızı 4-5 gün sonra taburcu etmeyi planlıyoruz. Attığımız bu adımın tüm şifa ihtiyacı olan yakın ve uzak ülke hastaları için başlangıç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fakhrı'nın, KTÜ Farabi Hastanesi uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldıktan sonra ameliyat edilen ilk yabancı hasta olduğu kaydedildi.

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı

Bağdat'tan gelen hastanın yemek borusundaki tümör, Trabzon'da yapılan ameliyatla alındı
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