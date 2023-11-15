MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi

Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi

15.11.2023 08:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla geçen hafta tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti şimdi de, Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici olarak tutuklandı. İkinci tutuklama kararına Dilan Polat'ın ilk tepkisini Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Dilan Polat eşi Engin Polat'a adliye koridorunda bakın nasıl seslenmiş...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ancak Polat çiftinin isminin karıştığı tek soruşturma bu değildi. Şarkıca Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezi 1 Ekim’de kurşunlanmıştı. İşyerine 5 kurşun isabet eden Banu Parlak bu olaydan Dilan ve Engin Polat’ı sorumlu tutarak şikâyetçi olmuştu. 5 Ekim’de 5 kişi tutuklanmıştı.

dilan 1

İFADE VERDİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat’ı dün sabah ifadeye çağırdı. Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat sırasıyla ifade verdi. Banu Parlak’ı tanıdığını, aralarında sorun olduğunu söyleyen Dilan Polat, “Kurşunlama olayıyla ilgimiz yok” dedi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.

engin 1

Dilan ve Engin Polat’ın avukatları da dün Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti ve çiftin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Ancak bu soruşturmada tutuksuz yargılanma kararı çıksa bile, Dilan ve Engin Polat saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandıkları için salıverilmeyecek.

DİLAN 3

Dilan Polat'ın ikinci tutuklama kararına verdiği tepkiyi ise Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Dilan Polat'ın tutuklama kararının ardından şok geçirdiğini anlattı.

engin 3

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kararı öğrenen Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek suçlu olmadıklarını söyledi. Dilan Polat adliye koridorunda gözyaşlarını tutamayarak "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te gerginlik! "Onu eleyene kadar uyumayacağım"MasterChef'te gerginlik! "Onu eleyene kadar uyumayacağım"
Survivor All Star'a katılamayacağını duyurdu!Survivor All Star'a katılamayacağını duyurdu!
8 aylık sevgilisinden hamileydi! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu8 aylık sevgilisinden hamileydi! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat sosyal medya istedi
En Çok Okunan Haberler
ABD enflasyonu sonrası tahminler değişti! Gram altın için 3.000 TL’ye yeşil ışık

ABD enflasyonu sonrası tahminler değişti! Gram altın için 3.000 TL’ye yeşil ışık

Binlerce kişi ölümle burun buruna! İsrail dünyaya duyurdu: Operasyona başladılar

Binlerce kişi ölümle burun buruna! İsrail dünyaya duyurdu: Operasyona başladılar

Üniversite öğrencisi Ayşegül yurt odasında ölü bulundu! Rektörlükten açıklama

Üniversite öğrencisi Ayşegül yurt odasında ölü bulundu! Rektörlükten açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! O iddia Meclis'te tansiyonu yükseltti: 'Kaç paraya sattın?'

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! O iddia Meclis'te tansiyonu yükseltti: 'Kaç paraya sattın?'

O ilde fil alarmı! Fotoğraflar ortalığı karıştırdı! Valilikten açıklama

O ilde fil alarmı! Fotoğraflar ortalığı karıştırdı! Valilikten açıklama

Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"

Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Kavga eden öğrencilerden sürpriz

Kavga eden öğrencilerden sürpriz

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.