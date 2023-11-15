Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ancak Polat çiftinin isminin karıştığı tek soruşturma bu değildi. Şarkıca Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezi 1 Ekim’de kurşunlanmıştı. İşyerine 5 kurşun isabet eden Banu Parlak bu olaydan Dilan ve Engin Polat’ı sorumlu tutarak şikâyetçi olmuştu. 5 Ekim’de 5 kişi tutuklanmıştı.

İFADE VERDİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat’ı dün sabah ifadeye çağırdı. Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat sırasıyla ifade verdi. Banu Parlak’ı tanıdığını, aralarında sorun olduğunu söyleyen Dilan Polat, “Kurşunlama olayıyla ilgimiz yok” dedi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatları da dün Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti ve çiftin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Ancak bu soruşturmada tutuksuz yargılanma kararı çıksa bile, Dilan ve Engin Polat saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandıkları için salıverilmeyecek.

Dilan Polat'ın ikinci tutuklama kararına verdiği tepkiyi ise Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Dilan Polat'ın tutuklama kararının ardından şok geçirdiğini anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kararı öğrenen Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek suçlu olmadıklarını söyledi. Dilan Polat adliye koridorunda gözyaşlarını tutamayarak "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!" ifadelerini kullandı.





