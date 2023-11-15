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Yer: İzmir! Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı: Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

15.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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İzmir'de sosyal medya fenomeni ve antrenör A.K., tatilde tanıştığı Y.D.'ye spor eğitimi verme konusunda anlaştı. Spor salonunda duş alacak yer olmaması nedeniyle A.K., Y.D.'nin evine gitti. Evde duş alan A.K'yi salonda otururken gören Y.D.'nin sevgilisi, A.K.'yi darp etmeye başladı. Gözü dönen sevgili, A.K.'nin parmağını ısırdı, yüzü ve bacağından darp etti. Site güvenliğinin kurtardığı A.K.'nin şikayeti üzerine ise soruşturma başlatıldı.

Yer: İzmir! Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı: Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

İzmir'de spor antrenörü olan A.K., spor dersi vermek için gittiği evde, ders verdiği Y.D.'nin sevgilisi tarafından darp edildi. Spor salonunda duş olmadığı için A.K., Y.D'nin evinde duş aldı. İkiliyi salonda otururken gören öfkeli sevgili, ünlü fenomenin parmağını ısırdı, yüzü ve bacağından darp etti. Olayla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

ÖZEL DERS ALMAK İSTEDİ

Olay, 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. A.K. tatil yapmak için gittiği Çeşme'de konakladığı otelde kendisine yol tarifi soran kişiyle tanıştı. Genç kadının antrenör olduğunu öğrenen Y.D., isimli kişi özel ders almak istedi.

SALONDA GÖRDÜ, SALDIRMAYA BAŞLADI

Talebi kabul eden genç kadını sabah saatlerinde alan Y.D., oturduğu lüks rezidansın spor salonuna götürdü. İkili spor sonrası salonda duş alanı olmadığı için genç adamın oturduğu daireye gitti.

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Duş sonrası salonda oturdukları sırada eve bir anda gelen Y.D.'nin kız arkadaşı A.K.'ye saldırmaya başladı.

SİTE GÜVENLİĞİ KURTARDI

Neye uğradığını şaşıran A.K. yanlış anlaşıldığını, erkek arkadaşına spor dersi verdiğini söylemeye çalışsa da öfkeli sevgili ünlü antrenörü darp etmeye devam etti.

Çıkan tartışmayı Y.D., ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine site güvenliği devreye girerek ikiliyi ayırdı.

Parmağı ısırılan, yüzü ve bacağından darbe alan genç kadın karakola giderek kendisine saldıran kişiden şikâyetçi oldu.

KARAKOLDA İFADE VERDİ

Karakolda ifade veren A.K., Elvan isimli şahsın erkek arkadaşının evine gelerek bir anda kendisine saldırdığını, olayı anlatmak için konuşmaya çalıştığını ancak genç kadının adeta gözünün döndüğünü ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini belirtti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre olay sırasında parmağını ısıran saldırgana karşılık vermeyip sadece kendisini korumaya çalıştığını söyleyen antrenör şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir darp
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