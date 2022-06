Bahçeşehir Üniversitesi "Yerel Yönetimler Akademisi 22" başladı

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde gerçekleşecek "Yerel Yönetimler Akademisi 22" sertifika programı başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER)-Hükümet Liderlik Okulu bünyesinde düzenlenen "Yerel Yönetimler Akademisi 22 Programı" yeni içeriği ve formatıyla gerçekleşiyor.

Program, yerel yönetimlerde görevli kadroların yeni dünya düzeninde gelişen, değişen sistem doğrultusunda yönlendirilmesinin yanı sıra yerel yönetimlerde görev almak isteyen bireylerin de donanımını sağlamayı, yerel yönetimlerdeki sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm üreten politikalar oluşturmayı amaçlıyor.

Programın açılış törenine CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Bahçeşehir Üniversitesi ULMER Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun yanı sıra çevrim içi olarak Payas Belediye Başkanı Bekir Altan katıldı.

Programın açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadeniz, yıllardır devam eden programlarını salgın ve dünyada gelişen, değişen tüm gelişmelere paralel olarak yenilemek istediklerini söyledi.

- "Gençlerimiz bilgilensin ve farkındalıkları artsın istedik"

Yerel Yönetimler Akademisi'nin 14'üncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Diplomasi ve Siyaset Okulu programlarını, salgın döneminde hafta sonları yaptık. Çünkü bütün kitleye uyacak en önemli zamandı. Aynı zamanda teknolojiden de yararlanarak hibrit gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili özel oturumları da programın içine koyduk. Güncel gelişmeler konusunda gençlerimiz bilgilensin ve farkındalıkları artsın istedik. Yurt dışından bazı misafirlerimiz geldi. Örneğin, Pakistan ile barış üzerine özel bir çalıştay gerçekleştirdik. Geçen hafta sonu Davos'un tüm özelliklerini taşıyacak şekilde komşuluk ilkeleri içerisinde barış ve denge konusunda küresel liderlik forumumuzu gerçekleştirdik, şimdi de Yerel Yönetimler Akademisi'ni düzenliyoruz."

Karadeniz, akademik özgürlüğün, fikirsel özgürlüğün ev sahibi olarak bu programlara devam etmenin en önemli sebebinin; her sene geliştirerek, üzerine ekleyerek, yerelde veya küreselde olan en son gelişmeleri de işin içine katarak çok farklı fikirlere yer vermek istediklerinden kaynaklandığını söyledi.

- "Bu programlarımızı her sene artırarak devam ettireceğimizi ümit ediyorum"

Prof. Dr. Şirin Karadeniz, sürdürülebilirliğin üniversiteler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu programlarımızı her sene artırarak devam ettireceğimizi ümit ediyorum. Beyoğlu Belediye Başkanı'mıza teşekkür ederim, kendisiyle ve ekibiyle birlikte çok güzel çalıştık. Yerel Yönetimler Akademisi'nde 224 kayıtlı öğrencimiz var. 3 gün içerisinde çok yoğun bir eğitim alacaklar. Onların yüksek hayaller ve hedefler belirlemelerini istiyoruz. Karşınızda deneyimleriyle çok kıymetli akademisyenler, belediye başkanlarımız olacak. Onlara soru sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Her sorunuza cevap alacağınıza eminim. Ayrıca, mezunlarımızı iyi yerlerde ve bizimle birlikte görmekten her zaman gurur duyuyorum. Bir hocanın en mutlu olduğu an mezununu başarılı bir şekilde, hayatında çok iyi konumlarda, giderek daha iyi halde görmektir. Bu vesileyle tüm mezunlarımızı buradan sevgiyle anıyorum."

- "Ortak iradeyle, akıl alışverişiyle en iyisini yapabileceğimize inanıyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle geçekleştirilen programın amacının geleceğin yöneticilerini, liderlerini yetiştirmek ve gençlerin ilimde, sanatta, kültürde, çağı yakalamada, hatta her anlamda yetişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Programda, tarihi kentlerin yapıları ve yeni gelişen çağa ayak uydurabilmeleri ile ilgili sorunların ve alternatiflerin konuşulacağını aktaran Yıldız, "Hem yöneticiler hem gençler olarak, bu konuları değerlendirdiğimiz, sonuçta insanı, şehri, geleceği konuştuğumuz ve ülkemizin, şehrimizin geleceğine dair ne yapabiliriz? Ortak iradeyle, akıl alışverişiyle en iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ilk oturumu olan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yerel Yönetimler" panelinde konuşan Yıldız, programa katılan gençlerin sorularını da yanıtladı.