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Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

06.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Evine kargoyla gönderilen bombalı paketle düzenlenen suikast sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Doç. Dr. Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda Bahriye Üçok için düzenlenen anma törenine, kızı Kumru Üçok'un yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Üçok'un kabri başına gelenler mezara karanfil bıraktı.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, Üçok'un laiklik, demokrasi, kadın hakları ve eşitliğin simgesi olduğunu söyledi.

Üçok'un aydınlık Türkiye ile Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu olduğunu belirten Nazlıaka, "Bizler, bugün onu anmak kadar anlamakla da sorumlu olanlar olarak, onun değerlerini, söylemlerini içselleştiriyor, içimizde yaşatıyor ve her daim sonsuza kadar yaşatmaya söz veriyoruz." dedi.

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı

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Bahriye Üçok mezar anma

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