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  4. Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

16.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde işlemler bitinceye kömür üretimine ara verdiklerini bildirdi.

Bakan Dönmez, maden ocağı bölgesinde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla 41 işçinin cenazesinin çıkarıldığını anımsattı.

Bugün de teknik güvenlik ve emniyet ekiplerinin ocakta kısmi devam eden yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve değer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Sonrasında tabi tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi ve benzer teknik işlemler devam edecek. Tabii ki bu işlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlarla sahada inceleme ve taziyelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmez, "Kimliklerin tespiti anlamında ciddi görevler düşüyordu, çok seri şekilde hareket ettiler. Hem başsavcımıza hem Adalet Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

- "İşlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın'da

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