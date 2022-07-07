YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

07.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti, TPAO yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, Çukurova-1 Kuyusu'nun yakınına giderek bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi, daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.

O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim.”

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.

- "Bölgede benzer potansiyellere sahip 4-5 saha daha var"

Yıl sonuna kadar bölgede 8 kuyu daha açmayı ve toplam 10 kuyuya ulaşmayı planladıklarını anlatan Dönmez, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 7,5-8 milyon varil olduğunun, bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk geldiğinin bilgisini verdi.

Dönmez, bölgede başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."

- "TPAO'nun günlük petrol üretimi 60 bin varilin üstünde"

Bakan Dönmez, son yıllarda TPAO'nun hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.

Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Orada hummalı, geceli gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız ama bu arada, karada da aslında keşiflerimiz var." dedi.

Dönmez, keşfin büyüklüğüne bakmaksınız "az ya da çok" demeksizin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her bir varile ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak Dönmez, şunları kaydetti:

"Sadece 4-5 sene önce TPAO'nun günlük petrol üretimi 37 bin varilken bugün itibarıyla 60 bin varilin bir miktar üstüne çıkmış durumda. Yine son 4-5 yılda ilave keşiflerle toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz bildiğiniz gibi maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolümüzün neredeyse yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Doğal gazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Hele bugünlerde kamuoyunun sadece Türkiye'de değil dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde, bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu işten oldukça mutlu. Şu anda onlarla biraz önce içeride sohbet ettik. İnşallah buradaki aramalarımızı hızlandıracağız. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak."

Dönmez, gerek keşfin değerlendirilmesi gerekse üretimin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bayram öncesi bir müjde olmuş oldu." diye konuştu.

Bakan Dönmez, daha sonra üretim yapılan Çukurova-2 Kuyusu sahasını da ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

- "Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Fatih Dönmez keşif

Adana Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.