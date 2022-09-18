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Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

18.09.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi’yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı.

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte Dönmez'e, Oba Beyi kıyafetleri takdim edildi. Oba Beyi kıyafetlerini giyen Dönmez, açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul’da buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Fatih Dönmez enerji etkinlik

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