Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlik merkezinin açılışında konuştu:

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Kınık ilçesinde 9 bin 300 metrekare alanda, içerisinde tenis kortları, basketbol ve halı sahalarının bulunduğu gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de bereketli ve dolu bir program gerçekleştirdiklerini, kentin tüm ilçelerinde gençliğe dair pek çok çalışmaları olduğunu söyledi.

Hizmet etmenin, üretmenin, eser ortaya koymanın herkese nasip olmayacağını belirten Kasapoğlu, "Bizler hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle çıktığımız bu yolda, 21 yıldan beri ülkemizin her bir köşesinde durmadan, yorulmadan hep bir adım ileri gitme felsefesiyle ürettik. Eser ortaya koyduk ve bundan sonra da yine aynı ruhla aynı heyecanla bu aziz millet için, 85 milyonun her bir ferdi için bu güzel gençler için, pırıl pırıl çocuklar için durmadan, yorulmadan üretmeye, koşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, sabah saatlerinde Ege Üniversitesi'nde Zübeyde Hanım Yurdu'nda da incelemelerde bulunduklarını, yurdun gelecek hafta öğrencilerin hizmetine sunulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da 105 yeni yurdun açılışını gerçekleştirdiğini ve ülkenin dört bir yanında yurt kapasitelerini artırmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Ege Üniversitesi ziyaretimizden sonra Urla'ya geçtik. Yine Urla'da yurt inşaatlarımızı denetledik. Onlar da hızlı bir şekilde ilerliyor. Yine ekim ayı içerisinde de onları inşallah öğrencilerimizle buluşturacağız. Dünyanın ilk ve tek örneği olan Türkiye'nin yurtlarını, 850 bin kapasitesiyle 800'den fazla yurduyla ve bu yıl ilk fazdaki yüzde 80 yerleştirme oranıyla kırdığımız rekorlarla yeni rekorlara, yeni hedeflere doğru sizlerin desteğiyle milletimizden aldığımız güçle ilerletmeye, geliştirmeye, büyütmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, ülke genelindeki açılan 417 gençlik merkezine bir yenisini eklediklerini, 418'inci gençlik merkezini Kınık'ta açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma salonlarıyla atölyeleriyle ve spor alanlarıyla Kınık için İzmir için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kınık'ta değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Pek çok iş birliği projemiz var. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyamız hızlı bir şekilde Kınık'ta devam ediyor. Altı yüz gencimiz bu yaz yüzme projesine katıldı. İnanıyorum ki yüzme öğrenmek isteyen herkese tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kınık'ta da İzmir'imizin diğer ilçelerinde nasıl yüzmeyi öğretiyorsak inşallah bu projemizde de tüm hızımızla tüm gücümüzle güç vermeye ve bu anlamda yüzme öğrenmek isteyen herkese öğretmeye de devam edeceğiz."

- "Bizim siyaset anlayışımızda gençlik odaklı siyaset anlayışı var"

Her gün dünyanın farklı bir ülkesinden gelen madalya haberiyle mutluluk duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, spordaki güçlü yürüyüşe, gençlik alanındaki güçlü projelerle devam edeceklerini, son 2 yılda İzmir'e 8 gençlik merkezi kazandırdıklarını, Karşıyaka'daki gençlik merkezinin de ekim ayında Cumhuriyet Bayramı ile hizmete girmesinin planlandığını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Spordaki güçlü yürüyüşümüze, gençlik alanındaki güçlü projelerimize yine aynı ruhla aynı iş birliği anlayışıyla ülkemizin dört bir tarafında güç vermeye, bu anlamdaki çıtamızı her geçen gün yükseltmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir gencinin yüreğine, gayretine, enerjisine güveniyoruz ve tüm imkanlarımızı bakanlık olarak sunuyoruz. Dünyada hiçbir şekilde bu kadar güçlü bir yurt ağının eşi benzeri yok. Son iki yılında İzmir'imize 8 gençlik merkezi kazandırdık. Türkiye genç nüfusuyla dünyanın ve Avrupa'nın en genç nüfuslarından bir tanesi. O yüzden bizim siyaset anlayışımızda gençlik odaklı siyaset anlayışı var. 21 yıldan beri gençlerin ihtiyacı neyse gençlerin talepleri neyse hep gençlerle bu anlamda gençlerin yanında olduk. Gençler ne talep ediyorlarsa gençlerin ihtiyacı neyse yine her türlü ihtiyacına cevap vermek üzere her türlü imkanı gençler için seferber etmeye, bu ülkenin sadece yarınları değil, bugünleri de olan gençler için her türlü imkanı ortaya koymaya el birliğiyle güç birliğiyle devam edeceğiz."

Gençlik merkezinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Kasapoğlu, Kınık ziyaretlerinin ardından Dikili, Bergama ve Aliağa'da da incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, "Kınık'ta yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında yüzmeyi öğrenen 600 öğrenciyi temsilen 3 öğrenciye de katılım belgesi verdi.

Daha sonra merkezin kurdele kesim töreninin ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler gençlik merkezinde incelemelerde bulundu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Kınık'ta bir kahvehanede vatandaşla çay içti, sohbet etti.

Ziyareti kapsamında Kasapoğlu, Bergama ilçesinde asırlık zeytin ağaçlarının içerisinde oluşturulan Zeytinpark'ta ve yapımı süren 500 kişilik öğrenci yurdunda da inceleme yaptı.

Açılış törenine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da katıldı.