Bakan Kurum, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacak." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Kurum, kentte bugün açılışı yapılacak ve temeli atılacak 65 eserin toplam maliyetinin 2,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletten aldıkları güçle geleceğin marka şehirleri için canla başla çalıştıklarını ifade eden Kurum, Ordu'nun 19 ilçesi ve 772 mahallesinde TOKİ ve İller Bankası'nın dev yatırımlar yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurum, milyarlarca liralık eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Tabi biz Ordulu kardeşlerimizi, sizleri çok seviyoruz. Çünkü Ordulu kardeşimiz sabah gün doğmadan önce yine Karadeniz'in hırçın dağlarında, dalgalarında mücadele ediyor. Dik yamaçlı köylerinde gidip sabahın erken saatlerinde fındığa koşuyor. Yaylalarında hayvanının, bahçesinin derdine düşüyor. Bu çerçevede de ticaretimizi, sanayimizi güçlendiriyor, bu ülkeyi kalkındırıyor. Bizde burada Ordu'nun meydanında Ordulu kardeşlerimize söz veriyoruz. Yavrularımız için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden devam edeceğiz. Yavrularımız için millet bahçelerinde parklarında oynayabileceği, gezebileceği, dinlenebileceği alanların inşasını, inşallah hem büyükşehir belediyemizle hem de ilçe belediyelerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz."

Ordu'da vatandaşları sellerde ve afetlerde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Kurum, Allah'ın izni ve aziz milletin destekleriyle yine yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

- "Hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur"

Kurum, Ordu'ya yeni yuvalar, yeni iş yerleri sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacak. Ordu'da ilçelerimizde de inşallah sosyal konutlarımızı yapacağız. Şimdiden sosyal konutlarımız yavrularımız için, gençlerimiz için, Ordu'muz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kardeşlerim biz aziz milletimize, Ordu'muzun güzelliklerine, güzel insanlarına hizmet etmek için çalışıyoruz. Hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, ona hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü o güçlü, onurlu, vakur büyük Türkiye'nin mimarı. Çünkü o müjdelerin, güzelliğin, umudun habercisi. Çünkü o bu cennet vatanı, bu aziz milleti yarınlara istikbale taşıyacak lider. İşte biz böyle bir liderle yol yürümekten onur, gurur ve şeref duyuyoruz."

2023 seçimlerinin önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret eden Bakan Kurum, bu sürece kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

Ordu'daki tüm ilçeler ve mahallelerde her haneye gireceklerini, her gönüle dokunacaklarını anlatan Kurum, "Ardından 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakımızla birlikte Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, rekor bir oyla yeniden destekleyeceğiz. İnşallah yeni bin yılın güçlü Türkiye'sini işte Ordulularla, aziz milletimizle, Türkiye ile kuracağız. Allah hepinizden razı olsun. Bizi her zaman desteklediniz, Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman desteklediniz. Emin olun ki bu canlar bu bedende olduğu sürece biz de aziz milletimiz için hizmet etmeye, proje yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz diyor ve hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.