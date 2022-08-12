Bakan Murat Kurum, Gaziantep'teki projeleri inceledi

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te inşaatı devam eden tesislerde incelemede bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, inşaatı devam eden toplam 3 milyon 900 bin metrekare alanı kapsayan ve içerisinde 11 sektörün yer alacağı Büyükşehir Belediyesi Sanayi Endüstri Merkezi'ni (BÜSEM) ziyaret etti.

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, buradaki projenin çok önemli olduğunu belirterek, 20 yıldır şehirlerin kalkınması adına çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Hemen her alanda da birçok yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kurum, "100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Hamdolsun bu, milletimizle, sanayicimizle, çiftçimizle ve turizmcimizle birlikte oldu. Aziz milletimiz, her zaman bize bu desteği verdi. Biz de hiçbir zaman milletimizi yalnız bırakmadık. Açta açıkta bırakmadık, çaresiz bırakmadık." diye konuştu.

Bulundukları alanın önceden yaklaşık 3 milyon metrekare hazine arazisi olduğuna değinen Kurum, şöyle devam etti:

"O gün Sayın Başkan'ım, milletvekillerim ve Vali'miz bize geldiğinde şehrin içindeki sanayi sitelerini şehrin dışına çıkarmak istediklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu yatırım, üretim ve istihdam anlayışını, Gaziantep'te daha da büyütecek adımlar atmak istiyoruz. Biz buraya şehrin içindeki sanayi sitelerini şehrin dışına çıkaracak, sanayi tesisleri yapacağız. Burada sanayicimizle birlikte ortak çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma çerçevesinde burada 150 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bu proje hem Gaziantep adına hem de bölgemiz adına önemli bir proje. Proje tamamlandığında içinde kimler olacak? Nakliyatçılarımız, depolama alanlarımız ve sitelerimiz olacak. Bu çerçevede soğuk hava deposuyla depolama alanlarıyla gıdamızın değerini artıracağız. İstihdama katkı sağlayacağız. Bu da yine bölge ve çiftçimiz adına önemli bir sitemiz olacak. Burada ayakkabıcılarımızın da üretim yapacağı alanlar olacak. Fıstıkçımız yine burada fıstığımızı tüm dünyada ihraç edecek ve burada fıstığı çeşitlendirmek suretiyle yine katma değer sağlayacak adımlar atacak."

Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, kentin şehir merkezinde artık yeşil alana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şehir merkezinde çocukların oyun oynayacağı alan ve okullara ihtiyacı olduğunu anlatan Kurum, "Bu alanları çıkarabilmemiz için de şehrin içindeki çöküntü alanı olarak tabir ettiğimiz sanayi sitelerini şehrin çeperine taşımamız gerekiyor. Bu manada da yapılan çalışmalar çok önemli." diye konuştu.

Bakan Kurum, projenin gerek depreme dayanıklı gerek altyapısıyla gerekse buradaki verilecek hizmetlerle birlikte Türkiye'nin örnek gösterilecek modern sanayi tesislerinden bir tanesi olacağını kaydetti.

Bakan Kurum'a Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel de eşlik etti.

Bakan Kurum ile beraberindekiler daha sonra, Göllüce ve Karşıyaka kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulundu.