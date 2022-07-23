Vatandaşlar da dondurma ikramından dolayı Varank'a teşekkür etti.

Burada iş yeri sahibinin külahlara doldurduğu dondurmaları vatandaşlar ile çocuklarına ikram eden Varank, ailelerle sohbet etti.

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

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