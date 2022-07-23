YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

23.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da vatandaşlara külahta dondurma ikram etti.

Şehir merkezinde vatandaşları selamlayan Varank, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş yerindeki dondurma tezgahının başına geçti.

Burada iş yeri sahibinin külahlara doldurduğu dondurmaları vatandaşlar ile çocuklarına ikram eden Varank, ailelerle sohbet etti.

Vatandaşlar da dondurma ikramından dolayı Varank'a teşekkür etti.

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ikram sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank vatandaşlar

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.