Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da vatandaşlara külahta dondurma ikram etti.
Şehir merkezinde vatandaşları selamlayan Varank, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş yerindeki dondurma tezgahının başına geçti.
Burada iş yeri sahibinin külahlara doldurduğu dondurmaları vatandaşlar ile çocuklarına ikram eden Varank, ailelerle sohbet etti.
Vatandaşlar da dondurma ikramından dolayı Varank'a teşekkür etti.
Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı
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