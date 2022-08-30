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Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı

30.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Resul Dindar'ın konseri sırasında sahneye çıktı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de ilk günün kapanış programında Resul Dindar sahne aldı.

Konser sırasında sahneye çıkan Bakan Varank, "TEKNOFEST hayırlı olsun diyoruz. 4 Eylül'e kadar sürecek olan festivale vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Varank sahneden ayrılırken Dindar, "İlk defa sahneme bir bakan teşrif etti o yüzden çok sevinçliyim." dedi.

Samsunspor formasıyla sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren Dindar yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında 4 Eylül'e kadar çeşitli konser, gösteri ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı

Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konser verdi

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Samsun Resul Dindar Teknofest sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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