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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

12.07.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

BİLECİK (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aşırı yağışın ardından oluşan selin, evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapılarak yaşamını yitiren kadının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana gelen dolu ve sele ilişkin İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Çataklı hasarlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve diğer ilgililer iştirak etti.

Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyüne geçti. Çataklı, bayramın ilk günü aşırı yağışın ardından köyde oluşan selin, evlerinin çevresindeki duvarı yıkmasıyla suya kapılarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Çataklı, kadının selden yaralı kurtulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olay hakkında bilgi alan Çataklı, Asiye Bikmen için dua edilmesinin ardından ilçeden ayrıldı.

Taziye ziyaretinde Çataklı'ya, Vali Vekili Akgün Corav, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

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sel Bilecik taşkın

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