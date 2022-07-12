Toplantıya Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve diğer ilgililer iştirak etti.

Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana gelen dolu ve sele ilişkin İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Çataklı hasarlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan selde hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyareti

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