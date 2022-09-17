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Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

17.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 3 koyun telef oldu, alevlerin sıçradığı 3,5 hektarlık otluk alan zarar gördü.

Ayyıldız mevkisindeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki otluk alana da sıçrayan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 iş makinesi, 14 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın esnasında ağılda bulunan 40 koyun tahliye edilirken 3 hayvan ise telef oldu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 3,5 hektarlık alanda hasar oluştu ve ağıl kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Balıkesir Bandırma

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